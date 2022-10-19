В Ростовской области 19 октября ввели особый режим безопасности, ограничат передвижение

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, одновременно с введением военного положения в четырех регионах, которые в результате референдумов вошли в состав РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил своим Указом также особый «средний уровень реагирования» и на территории Ростовской области. Об этом сообщили журналисты информационного сетевого издания Город N (Ростов).
«Высшие должностные лица указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — отмечено в Указе, опубликованном на сайте президента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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