На Урале семьи мобилизованных до сих пор не получили выплат

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Жены мобилизованных из Свердловской области обратились с письмом к Владимиру Путину. Женщины жалуются на то, что их семьи остались без денег. На сборных пунктах их мужьям выдали банковские карты, куда должна приходить ежемесячная зарплата, однако переводов до сих пор нет.
«Живите, как хотите» называется, — заявила жена мобилизованного Елена из Режа.
Она заявила, что ей надо оплачивать съемное жилье, а также есть кредиты.
Виктория из Ачитского района после того, как призвали ее мужа, осталась одна с тремя детьми. Сама она в отпуске по уходу за младшим ребенком. Деньги обещали выплатить 10 октября, но до сих пор перечислений не было, рассказала она.
Жены военнослужащих уверены, что задержки связаны с ошибками во время мобилизации. Бывают случаи, когда людей после призыва отпускают домой, поэтому списки тех, кому положены выплаты, постоянно обновляются. Но в областном военкомате заявили, что деньги уже переведены на счета мобилизованных.
Однако возникают вопросы именно к картам, которые не активируются либо неправильно оформлены. В военном комиссариате Свердловской области сказали, что эти вопросы сейчас решаются банками. Там также пообещали, что все начисления будут на картах в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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