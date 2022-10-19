Депутат Максим Иванов от Свердловской области рассказал о проблемах мобилизации

19-10-2022, 13:14

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Депутат Максим Иванов от Свердловской области рассказал о проблемах мобилизации
Фото из открытых источников

Еланский гарнизон (Свердловская область) после объявления в России частичной мобилизации стал учебным центром. В первые недели мест в казармах и палатках не хватало, а для их установки требовались строительные материалы. Также за все это время в гарнизоне скончались трое мобилизованных, двое из которых умерли на территории центра и один - дома, куда был отправлен после осмотра врача. Кроме того, возникли проблемы, связанные с пьянством призывников. Голосом гарнизона стал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он сообщал о том, в чем нуждаются военнослужащие и помогал с организацией поставок, а также находил время для личных встреч с мобилизованными.

Политик раскрыл число мобилизованных, которые были отправлены домой как непригодные к службе. Иванов рассказывал о том, в каких условиях живут новобранцы, и об их настрое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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