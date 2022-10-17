В Краснодарском крае без медкомиссии мобилизовали парня с копчиковой кистой

В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
21 сентября 24-летнего жителя станицы Старощербиновской (Краснодарский край) Игоря Бердыченко, который работает в фермерском хозяйстве на тракторе и комбайне, вызвали в местную администрацию военного комиссариата Ейска. Однако повестку молодому человеку не вручили, но попросили его поставить подпись в какой-то книге.
У Игоря копчиковая киста и ряд других заболеваний, и тем не менее на следующий день он отправился в некий пункт в станице Старощербиновской. Игорю нельзя поднимать тяжести и переохлаждаться. Медицинские заключения об этом имеются. При этом медкомиссия в военкомате не проводилась.
Мать Игоря, Людмила Бердыченко рассказала, что сына отправили в какую-то военную академию в Краснодаре, где парень и другие мобилизованные простояли до 21:00 под дождем, после чего их повезли в пункт отбора на военную службу. Там мобилизованные пробыли два дня, им выдали форму и отправили в Майкоп, где Игорь пробыл до 6 октября.
«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал. Военные машины были в чехлах, Игорь их видел только издалека. Но как сказали, он идёт в артиллерию первым этапом», — сказала Людмила.
Она также подчеркнула, что сын планировал сделать операцию по удалению новообразование после уборки урожая. Кроме того, в младенчестве у Игоря было сильное воспаление легких, из-за чего у него могут быть осложнения на почве простудных заболеваний. Сейчас у парня обострение болезней, он жалуется на боли в ногах и пояснице, у него сильный кашель, давление и воспаление слизистой оболочки желудка, переходящее на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки.
Игорь неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем и предъявлял справки, но никто не взял их в расчет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
В России уже начали хоронить мужчин, мобилизованных с 21 сентября для участия в «военной спецоперации». В числе...Подробнее
Учителю одной из школ Архангельской области принесли повестку из военкомата. В этой связи Минпросвещения направило...Подробнее
Мобилизованных из Перми вернули домой после того, как их уже отправили на автобусах в Оренбургскую область. Об этом...Подробнее
Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...Подробнее
Еланский гарнизон (Свердловская область) после объявления в России частичной мобилизации стал учебным центром. В первые...Подробнее
В Ярославской области повестки раздавали медицинским работникам, и теперь они будут учиться обращаться с оружием и рыть...Подробнее
Белгород по факту является не только приграничным городом, но и прифронтовым. ВСУ регулярно бьют по российским военным...Подробнее
Пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева ответила на вопрос о том, могут ли призывать в...Подробнее
Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...Подробнее
Комментировать