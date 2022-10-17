В Краснодарском крае без медкомиссии мобилизовали парня с копчиковой кистой

21 сентября 24-летнего жителя станицы Старощербиновской (Краснодарский край) Игоря Бердыченко, который работает в фермерском хозяйстве на тракторе и комбайне, вызвали в местную администрацию военного комиссариата Ейска. Однако повестку молодому человеку не вручили, но попросили его поставить подпись в какой-то книге.

У Игоря копчиковая киста и ряд других заболеваний, и тем не менее на следующий день он отправился в некий пункт в станице Старощербиновской. Игорю нельзя поднимать тяжести и переохлаждаться. Медицинские заключения об этом имеются. При этом медкомиссия в военкомате не проводилась.

Мать Игоря, Людмила Бердыченко рассказала, что сына отправили в какую-то военную академию в Краснодаре, где парень и другие мобилизованные простояли до 21:00 под дождем, после чего их повезли в пункт отбора на военную службу. Там мобилизованные пробыли два дня, им выдали форму и отправили в Майкоп, где Игорь пробыл до 6 октября.

«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал. Военные машины были в чехлах, Игорь их видел только издалека. Но как сказали, он идёт в артиллерию первым этапом», — сказала Людмила.

Она также подчеркнула, что сын планировал сделать операцию по удалению новообразование после уборки урожая. Кроме того, в младенчестве у Игоря было сильное воспаление легких, из-за чего у него могут быть осложнения на почве простудных заболеваний. Сейчас у парня обострение болезней, он жалуется на боли в ногах и пояснице, у него сильный кашель, давление и воспаление слизистой оболочки желудка, переходящее на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки.

Игорь неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем и предъявлял справки, но никто не взял их в расчет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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