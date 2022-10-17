Жены ярославских мобилизованных столкнулись с трудностями

Мобилизация создает серьезные проблемы для многих семей мобилизованных.

На фронт сейчас отправляют сотни тысяч мужчин, обещая их семьям материальную поддержку. Но в итоге уже известны множество случаев, когда мобилизованные в итоге получают меньше, чем до того, как власти решили отправить их на фронт, при этом им еще приходится покупать за свой счет обмундирование и лекарства, и перевязочные материалы, пишет 76.ru.

Надежда Бурцева решила оставить сообщение в соцсети на странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Она сообщила, что детям мобилизованным так и не предоставляют обещанное бесплатное питание, а также родители не освобождены от платы за детский сад.

Мобилизованным не начисляют обещанных выплат, а их семьи сейчас не знают, как жить дальше. У многих мобилизованных остались дома беременные жены, которые не смогут пойти на работу в ближайшее время. При этом пришлось потратить немало средств из семейного бюджета, чтобы собрать мужа на фронт.

Женщины рассказывают, что на покупку обмундирования и всего необходимого для своих мобилизованных мужей они залезли в долги, взяли кредиты. Сейчас же им приходится искать средства для того, чтобы выжить, так как мужьям не начисляют обещанные выплаты, не пришла и единоразовая помощь. Все это лишь усиливает негативные настроения среди населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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