В Новосибирской области план по мобилизации хотят выполнить в октябре

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Власти Новосибирской области планируют выполнить план мобилизации в регионе к концу октября. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что основной объем мобилизационной задачи уже выполнен, сейчас же идет добор определенных специалистов, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности.
Губернатор заявил, что не может называть цифры по мобилизации, поскольку это закрытая информация.
«В отношении Новосибирской области также могу подтвердить, что мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, количество и специальности, формируются воинские подразделения. Идет поэтапное формирование уже следующих подразделений», - сказал Травников.
Он добавил, что регион не будет проводить мобилизацию свыше плана.
Стоит отметить, что хотя с момента объявления мобилизации еще не прошло и месяца, уже есть информация о погибших мобилизованных. Некоторые их них погибли из-за проблем со здоровьем, были также случаи драк с летальным исходом. Но также уже начали хоронить мобилизованных, погибших в боях в зоне «военной спецоперации».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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