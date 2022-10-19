В Новосибирской области план по мобилизации хотят выполнить в октябре

19-10-2022, 08:39

0

Image 16+
В Новосибирской области план по мобилизации хотят выполнить в октябре
Фото из открытых источников

Власти Новосибирской области планируют выполнить план мобилизации в регионе к концу октября. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что основной объем мобилизационной задачи уже выполнен, сейчас же идет добор определенных специалистов, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности.

Губернатор заявил, что не может называть цифры по мобилизации, поскольку это закрытая информация.

«В отношении Новосибирской области также могу подтвердить, что мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, количество и специальности, формируются воинские подразделения. Идет поэтапное формирование уже следующих подразделений», - сказал Травников.

Он добавил, что регион не будет проводить мобилизацию свыше плана.

Стоит отметить, что хотя с момента объявления мобилизации еще не прошло и месяца, уже есть информация о погибших мобилизованных. Некоторые их них погибли из-за проблем со здоровьем, были также случаи драк с летальным исходом. Но также уже начали хоронить мобилизованных, погибших в боях в зоне «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В NGS проинформировали, кому подчиняются военкоматы России и куда на них жаловаться

Сегодня, 09:14

«Я даже не знала, жив ли он»: дочь военного из Башкирии рассказала о проводах отца на фронт второй раз

Сегодня, 08:24

В ярославских военторгах продолжают раскупать вещи с момента начала мобилизации

Сегодня, 08:19

«Люди продолжают нищать»: дал оценку финансовый эксперт Яковенко из Самары

Сегодня, 08:14

В Ярославской области пожаловались, что мобилизованным приходится покупать всё самим

Вчера, 21:14

Журналисты Бел.ру выяснили, сколько человек их читателей собираются уехать из Белгорода

Вчера, 20:24

Гатилов: В России находятся более 600 украинских военнопленных

Вчера, 17:04

Тридцать пять айтишников с бронью получили повестки

Вчера, 15:49

Суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию горожанина

Вчера, 15:44

В ЖК Петербурга прошел поквартирный обход с выдачей повесток

Вчера, 13:44

Уже пятый мобилизованный из Челябинской области погиб на фронте

Вчера, 12:14

В Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим на спецоперации

Вчера, 11:34

Власти в Омске могут ограничить продажу алкоголя

Вчера, 11:04

В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей

Вчера, 10:14

Смолянина с грыжами в позвоночнике отправили на фронт

Вчера, 09:54

Родственники заявили о пропаже контрактника из Ярославля

Вчера, 08:49

Продавцы пермских военторгов: «Покупатели продолжат приходить»

Вчера, 08:34

Екатеринбуржец рассказал, как уехал от мобилизации России в Казахстан

Вчера, 08:29

Глава Прикамья ответил, нужно ли возвращать выплаты мобилизованным при отчислении из воинской части

Вчера, 08:19

В Ярославской области мобилизовали водителя скорой помощи у которого дома остались супруга и трое детей

19-10-2022, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Ростовской области 19 октября ввели особый режим безопасности, ограничат передвижение

В Ростовской области 19 октября ввели особый режим безопасности, ограничат передвижение

19-10-2022, 17:14

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин, одновременно с введением военного положения в четырех регионах, которые...

Подробнее
Президент РФ Путин объявил о введении режима базовой готовности в Омской области

Президент РФ Путин объявил о введении режима базовой готовности в Омской области

19-10-2022, 20:29

0

Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...

Подробнее
На территории Ростовской области ходят усиленные патрули, начались проверки на дорогах

На территории Ростовской области ходят усиленные патрули, начались проверки на дорогах

19-10-2022, 20:14

0

На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...

Подробнее
Руководители Ярославской области рассказали, где узнать про бомбоубежища в своем районе

Руководители Ярославской области рассказали, где узнать про бомбоубежища в своем районе

19-10-2022, 18:19

0

Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...

Подробнее
На Урале простились с мобилизованным, погибшим во время СВО

На Урале простились с мобилизованным, погибшим во время СВО

19-10-2022, 07:14

0

В России уже начали хоронить мужчин, мобилизованных с 21 сентября для участия в «военной спецоперации». В числе...

Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей

В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей

Вчера, 10:14

0

В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Родственники заявили о пропаже контрактника из Ярославля

Родственники заявили о пропаже контрактника из Ярославля

Вчера, 08:49

0

В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...

Подробнее
Депутат Максим Иванов от Свердловской области рассказал о проблемах мобилизации

Депутат Максим Иванов от Свердловской области рассказал о проблемах мобилизации

19-10-2022, 13:14

0

Еланский гарнизон (Свердловская область) после объявления в России частичной мобилизации стал учебным центром. В первые...

Подробнее
Отправленных сегодня на подготовку к СВО мобилизованных из Перми вернули домой

Отправленных сегодня на подготовку к СВО мобилизованных из Перми вернули домой

18-10-2022, 14:14

0

Мобилизованных из Перми вернули домой после того, как их уже отправили на автобусах в Оренбургскую область. Об этом...

Подробнее
Военный комиссар Гостев рассказал, что ждет мобилизованных врачей из Ярославской области

Военный комиссар Гостев рассказал, что ждет мобилизованных врачей из Ярославской области

19-10-2022, 07:59

0

В Ярославской области повестки раздавали медицинским работникам, и теперь они будут учиться обращаться с оружием и рыть...

Подробнее