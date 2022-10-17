Военный комиссар Гостев рассказал, что ждет мобилизованных врачей из Ярославской области

В Ярославской области повестки раздавали медицинским работникам, и теперь они будут учиться обращаться с оружием и рыть окопы, а не оказывать помощь своим пациентам.

Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев прокомментировал отправку на фронт врачей.

Он заявил, что медицинские работники ничем не отличаются от других военнообязанных. Поэтому попадают под призыв и их могут отправить не только в медицинскую службу, хотя действительно на фронте очень нужны медики.

«А чем медицинский работник отличается от сотрудников предприятий? Врач — он такой же военнообязанный, как и все остальные. Он также призывается в рамках частичной мобилизации и будет проходить доподготовку. Без медиков никак», — рассказал Гостев.

Медики будут проходить допподготовку и боевое слаживание. Их научат пользоваться оружием, маскироваться. Такую подготовку необходимо проходить всем мобилизованным.

Ранее военком Ярославской области рассказал, что из региона будет призвано около 3 тыс. человек. Но не исключено, что эта цифра может вырасти, если такая необходимость возникнет на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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