О проблемах с оформлением кредитных каникул для мобилизованных рассказали их родные в Красноярске.

Жительница села Бархатово сообщила, что ее муж до мобилизации выплачивал кредиты в трех банках, пишет Ngs24.ru. Она обратилась по телефону в ВТБ и Сбербанк, и там ей сказали, что оформить кредитные каникулы она сможет, если принесет справку от военкомата, что ее муж мобилизован.

Но когда она пришла в банк с этой справкой, у нее попросили генеральную доверенность. Ее у женщины не было, и Сбербанк сообщил, что будет самостоятельно запрашивать информацию о мобилизованном.

В ВТБ удалось оформить кредитные каникулы по справке.

В «Совкомбанке» мужчина прислал фото повестки через онлайн-приложение. И ему сообщили, что пересчитают сумму кредита после того как он вернется домой с фронта и обратиться в банк лично. То есть, пока удалось оформить кредитные каникулы только в одном из трех банков.

Поделилась своей историей и жительница Сосновоборска Евгения, у которой мобилизовали сына. Она рассказала, что ее сын выплачивал кредиты в двух банках. В банке «Тинькофф», когда узнали, что он мобилизован, тут же заблокировали его карту, а на эту карту должны были прийти 100 тыс. рублей в виде разовой выплаты. Карту удалось разблокировать, но они решили больше не обращаться в этот банк за кредитными каникулами и платить, как есть.

В банке «Открытие» удалось оформить кредитные каникулы, хотя и не с первого раза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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