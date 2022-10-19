На Урале простились с мобилизованным, погибшим во время СВО

В России уже начали хоронить мужчин, мобилизованных с 21 сентября для участия в «военной спецоперации». В числе погибших и житель Каменск-Уральского 40-летний Артем Небаев, пишет E1.RU.

Мужчине вручили повестку 28 сентября, а уже 8 октября он погиб. То есть, на фронте мобилизованный оказался даже менее чем за 2 недели с момента, как ему дали повестку. Со слов родных, Артем имел боевой опыт, который получил в чеченской кампании. Также он какое-то время служил по контракту в ВС РФ.

Друг погибшего Максим рассказал, что Артем в этот раз не хотел отправляться на передовую. У него были плохие предчувствия, о чем он сообщил Максиму в телефонном разговоре.

«Он говорил, что в этот раз ему почему-то страшно. В те разы не было, а в этот — страшно. Я ему говорил: на позитиве надо ехать. А он ответил, что не получается в этот раз позитива», - вспоминает Максим.

Известно, что погиб мобилизованный Артем Небаев в Херсонской области у поселка Ищенка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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