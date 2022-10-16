Центральный банк сообщил сведения о финансовых пирамидах

За период последних девяти месяцев Центральный банк зафиксировал 782 экономические структуры, представлявшие собой финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, где привели и другие сведения по итогам проведения работ по выявлению незаконных экономических организаций.

Сообщается, что всего за указанный период обнаружено более 3500 тысяч финансовых структур, у которых зафиксированы признаки проведения нелегальных операций. Среди них почти 1500 экономических организаций с такими принцами работы, которые соответствуют пирамидам. Еще более 1200 структур проводили кредитование, не имея на это соответствующих закону документов.

Указывается, что среди финансовых пирамид многие применяли криптовалюту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700