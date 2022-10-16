Центральный банк сообщил сведения о финансовых пирамидах

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
За период последних девяти месяцев Центральный банк зафиксировал 782 экономические структуры, представлявшие собой финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, где привели и другие сведения по итогам проведения работ по выявлению незаконных экономических организаций.
Сообщается, что всего за указанный период обнаружено более 3500 тысяч финансовых структур, у которых зафиксированы признаки проведения нелегальных операций. Среди них почти 1500 экономических организаций с такими принцами работы, которые соответствуют пирамидам. Еще более 1200 структур проводили кредитование, не имея на это соответствующих закону документов.
Указывается, что среди финансовых пирамид многие применяли криптовалюту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
Сотрудники бюджетных организаций жалуются на то, что им приходится делать выплаты в фонд поддержки специальной военной...Подробнее
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
Учителю одной из школ Архангельской области принесли повестку из военкомата. В этой связи Минпросвещения направило...Подробнее
Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...Подробнее
Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...Подробнее
Кто сможет избежать мобилизации, получив бронь, рассказал военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев. Бронь от...Подробнее
Центральный банк России теперь имеет юридическое право принимать решение о позволении вывозить из государства денежную...Подробнее
Белгород по факту является не только приграничным городом, но и прифронтовым. ВСУ регулярно бьют по российским военным...Подробнее
На острове Атласова на севере курильской гряды в вулкане Алаид активизировались тектонические процессы. По данным...Подробнее
Комментировать