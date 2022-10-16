24-летний житель Нижнего Тагила погиб в ходе спецоперации на Украине

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18 октября в ритуальный дом «Реквием» пришли жители Нижнего Тагила, чтобы проститься с 24-летним ефрейтором Сергеем Сетдаровым, который погиб в ходе выполнения боевых задач в спецоперации в Украине 4 октября.
Сергея, который служил по контракту, близкие вспоминают как доброго, отзывчивого, целеустремленного и миpoлюбивого парня. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в свердловском военкомате.
Сергей Сетдаров представлен к ордену Мужества посмертно. Государственной наградой были отмечены мужество, отвага и самоотверженность, проявленные жителем Нижнего Тагила при выполнении воинского долга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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