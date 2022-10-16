Военный комиссар Башкирии назвал дату окончания частичной мобилизации в республике

Частичная мобилизация уже остановлена в ряде российских регионов, которые выполнили план, но указа Владимира Путина об окончании процесса пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Башкирии мобилизация продолжается, но она может завершиться раньше установленного срока — до 28 октября, о чем сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич. По словам полковника, в Башкирии не будут перевыполнять план Минобороны РФ. Если призвать людей сверх плана, то военнослужащим будет сложно выплачивать зарплату, отметил военком.

Стоит сказать, что частичная мобилизация остановлена в Москве, о чем заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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