В Ярославле мобилизовали учителя ОБЖ, отвечающего за антитеррор

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Школу №55 Дзержинского района Ярославля оставили без учителя, отвечающего за вопросы безопасности и патриотического воспитания. Павлу Купцову, который отвечает за вопросы антитеррористической безопасности в этом учебном заведении, 26 лет. Как подчеркнула директор школы Оксана Биткова, этот преподаватель — уникальный человек в школе, единственный проученный по вопросам безопасности. Словом, это — ценный сотрудник и он очень нужен школе. Купцов за документы отвечает, проводит подготовку групп для выноса флага, а также занимается вопросами патриотического воспитания.
Бронь ему не дали, и сейчас школа пытается сохранить в этой должности человека, поэтому направила обращения к мэру, губернатору, в ОНФ, военкомат, сказала директор. 17 октября молодого учителя, который годен к военной службе, забрали в учебный центр.
Для бронирования нужно заполнять бланк отчетности, который выдают только в военкомате, а их не хватает, заявила директор. Теперь школа ждет появления бланков, чтобы оформить бронирование.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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