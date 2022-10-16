В военкомате ответили, могут ли призвать в рамках мобилизации добровольца

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
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Пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева ответила на вопрос о том, могут ли призывать в рамках объявленной в России частичной мобилизации того, кто явился в качестве добровольца. В частности, она сказала, что закон позволяет добровольцу стоять на учете или по месту регистрации, или по месту жительства. Поэтому как доброволец человек может прийти по месту жительства, а повестка отправляется по месту постановки на воинский учет, пояснила Сочнева.
Если гражданин ушел как доброволец и при прибытии в часть ему предложат заключить краткосрочный контракт, то решение принимают он сам и командование части. Как известно, срок службы контрактников, добровольцев и мобилизованных отличается. У добровольцев срок наименьший — от трех месяцев.
Согласно последним данным, в России мобилизовали уже 222 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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