В РФ предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Подобных ижевской трагедии, когда психически больной мужчина расстрелял школьников, можно избежать, если усилить контроль за состоящими на учете в психоневрологических диспансерах пациентами. В этом уверены депутаты Петербурга.

Они в своем обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко предлагают обязать диспансеры ежемесячно направлять правоохранителям информацию о лицах, за которыми ведется наблюдение, а также установить минимальные сроки для передачи сведений о месте жительства пациентов.

Психиатр-нарколог Николай Говорин данную инициативу поддерживает. Он тоже считает, что назрела необходимость усовершенствования системы надзора за лицами с психическими отклонениями. Но при взаимодействии с правоохранительными органами важно также помнить и о врачебной тайне, подчеркивает он, обеспечив ее соблюдение.

Также Говорин указал, что часто потенциально опасные пациенты, склонные к противоправным действиям, наблюдаются в частных медицинских центрах, поэтому с такими учреждениями также должно быть налажено взаимодействие, передает Парламентская газета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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