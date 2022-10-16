Жительница Белгорода рассказала о настроениях людей приграничного города

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Белгород по факту является не только приграничным городом, но и прифронтовым. ВСУ регулярно бьют по российским военным объектам, грохот слышится постоянно.
Поначалу редкие хлопки и выстрелы горожан особенно не пугали - мало кто из местных жителей воспринимал их всерьез. Но когда взрывы ракет и обстрелы стали более частыми, многие запаниковали, рассказывает местная жительница Валерия. Всю серьезность ситуации осознали, когда детей пришлось перевести на дистант.
Женщина говорит, что ПВО над городом работает, но все равно некоторые ракеты долетают до целей, есть разрушения. Горожане очень обеспокоены ситуацией, многие предпочли покинуть город.
На вопрос журналиста о том, на кого жители злятся больше, на власти Украины или России, Валерия не смогла ответить.
«Со стороны Украины идут обстрелы. Со стороны России... Даже если не говорить про действия страны, только про отдельно взятый Белгород — я не ощущаю себя защищенной. Мы не знаем, когда бахнет и куда попадет. Живем как на пороховой бочке», — приводит слова жительницы Белгорода издание Е1.ру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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