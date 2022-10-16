В Белгородской области пока не завершили мобилизацию

В Белгородской области продолжится мобилизация, хотя в Москве ее уже отменили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии, отвечая на вопросы жителей региона.

По его словам, в регион не поступило распоряжение об окончании мобилизации. Поэтому набор призывников все еще идет, но уже не в таком массовом режиме, как раньше.

«Сейчас набирают отдельные специальности, а это буквально единицы», — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что как только мобилизация завершится в регионе, он сразу же сообщит об этом местным жителям.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уведомил жителей столицы о том, что мобилизация в Москве завершена и все повестки, которые были разосланы, аннулируются. Он также пообещал, что уклонистов власти разыскивать не будут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700