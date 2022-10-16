В Белгородской области пока не завершили мобилизацию

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В Белгородской области продолжится мобилизация, хотя в Москве ее уже отменили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии, отвечая на вопросы жителей региона.
По его словам, в регион не поступило распоряжение об окончании мобилизации. Поэтому набор призывников все еще идет, но уже не в таком массовом режиме, как раньше.
«Сейчас набирают отдельные специальности, а это буквально единицы», — заявил Гладков.
Он подчеркнул, что как только мобилизация завершится в регионе, он сразу же сообщит об этом местным жителям.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уведомил жителей столицы о том, что мобилизация в Москве завершена и все повестки, которые были разосланы, аннулируются. Он также пообещал, что уклонистов власти разыскивать не будут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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