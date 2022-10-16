В Архангельской области школьному учителю принесли повестку

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
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Учителю одной из школ Архангельской области принесли повестку из военкомата. В этой связи Минпросвещения направило ходатайство о предоставлении отсрочки для учителей. Эту ситуацию прокомментировал Секретарь региональной призывной комиссии Владимир Ананьев. Так, он сказал, что информацией о таких случаях не располагает. Он также отметил, что бронировать работников системы образования можно, так как образовательные учреждения могут осуществлять процедуру бронирования.
Руководители этих организаций должны обратиться в соответствующие органы, которые это осуществляют. Речь идет о комиссиях по бронированию, а также о военкоматах. Если пришла повестка учителю школы, то надо об этом поставить в известность военкомат, где разберутся в том, забронирован он или нет.
Стоит сказать, что с первых дней объявленной в России мобилизации было сказано, что учителя-мужчины с боевым опытом могут быть призваны. В Госдуме обсуждали возможность представления отсрочки учителям начальной и средней школы, но решение по этому вопросу принято не было.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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