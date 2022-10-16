В Госдуме одобрили мобилизацию россиян с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления

Госдума может одобрить мобилизацию россиян с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Инициировали правки в законодательство глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Информация о законопроекте, который разрешит отправлять на фронт людей с непогашенной судимостью за тяжелые преступления, есть на сайте нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что, отправляя таких людей на фронт, государство будет выдавать им оружие. И не исключены инциденты, когда мобилизованные будут покидать расположение частей уже с этим оружием, чтобы вернуться к своему прежнему образу жизни. Ведь, как известно, среди преступников, совершивших тяжкие преступления, немало рецидивистов.

В поправках указано и то, что граждане, проходящие альтернативную службу в вооруженных силах в качестве гражданского персонала при частичной мобилизации остаются на своих местах. Те лица, которые проходят альтернативную службу, но работают в органах исполнительной власти, могут назначаться на гражданские должности в ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700