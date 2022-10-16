Подъём в 6 утра и учёба до темноты: мобилизованный рассказал об условиях жизни на полигоне

О подготовке мобилизованных перед отправкой на фронт рассказал 29-летний Сергей.

Он сообщил корреспонденту NGS55.RU о том, что пребывает после мобилизации в палаточном лагере на базе 14-го Военного городка в поселке Черемушки. Мужчина проходил срочную службу с 2013 по 2014 год и до мобилизации работал в Кемерово машинистом автогрейдера. Повестку ему вручили 25 сентября, а 30-го уже отправили в Омск.

Со слов Сергея, мобилизованные живут в палатках по 50 человек. Умываться, чистить обувь и форму приходится на улице. Кормят рисом, гречкой, макаронами, к которым дают и тушенку.

«Не сказал бы, что кормят вкусно, но есть можно. Хотя бы тухлым не пахнет, в отличие от мест, где я служил», - сообщил мужчина.

Он отметил, что ежедневно проходят различные занятия, на которых учат тактике, умению маскироваться, связистов учат работать на радиостанциях.

Мужчина отметил, что многое из одежды и амуниции покупал себе сам. Он также за свои деньги собрал себе аптечку. О том, сколько ему заплатили после мобилизации, мужчина рассказывать не стал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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