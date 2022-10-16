Подъём в 6 утра и учёба до темноты: мобилизованный рассказал об условиях жизни на полигоне

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
О подготовке мобилизованных перед отправкой на фронт рассказал 29-летний Сергей.
Он сообщил корреспонденту NGS55.RU о том, что пребывает после мобилизации в палаточном лагере на базе 14-го Военного городка в поселке Черемушки. Мужчина проходил срочную службу с 2013 по 2014 год и до мобилизации работал в Кемерово машинистом автогрейдера. Повестку ему вручили 25 сентября, а 30-го уже отправили в Омск.
Со слов Сергея, мобилизованные живут в палатках по 50 человек. Умываться, чистить обувь и форму приходится на улице. Кормят рисом, гречкой, макаронами, к которым дают и тушенку.
«Не сказал бы, что кормят вкусно, но есть можно. Хотя бы тухлым не пахнет, в отличие от мест, где я служил», - сообщил мужчина.
Он отметил, что ежедневно проходят различные занятия, на которых учат тактике, умению маскироваться, связистов учат работать на радиостанциях.
Мужчина отметил, что многое из одежды и амуниции покупал себе сам. Он также за свои деньги собрал себе аптечку. О том, сколько ему заплатили после мобилизации, мужчина рассказывать не стал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
46-летний житель Ярославля по имени Денис в первых числах сентября купил путевку в Турцию, куда планировал отправиться...Подробнее
Сотрудники бюджетных организаций жалуются на то, что им приходится делать выплаты в фонд поддержки специальной военной...Подробнее
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
В турецком городе произошел взрыв на шахте, когда там находилось 110 рабочих. Об этом сообщает информационное агентство...Подробнее
Центральный банк России теперь имеет юридическое право принимать решение о позволении вывозить из государства денежную...Подробнее
Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...Подробнее
Кто сможет избежать мобилизации, получив бронь, рассказал военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев. Бронь от...Подробнее
Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...Подробнее
На острове Атласова на севере курильской гряды в вулкане Алаид активизировались тектонические процессы. По данным...Подробнее
Комментировать