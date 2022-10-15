Члены Федерального Собрания подпадут под закон о мобилизации по новым поправкам

Члены обеих палат Федерального Собрания в ближайшее время в случае принятия поправок к закону о мобилизации будут тоже подпадать под его действие. Об этом сообщает издание «Известия», которое уточняет, что новый проект уже разработан, внесен авторами в Думу и его обсуждение начнется 17 октября после одного из слушаний.

Одним из инициаторов поправок, которые отменят законодательную норму о непризыве депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации при мобилизации, является Сергей Миронов. В своем заявлении он сказал, что одна из целей принятия нового проекта заключается в демонстрации социального и юридического равенства членов Федерального Собрания с другими гражданами в вопросе о мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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