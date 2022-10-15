Врач Киселев составил список медикаментов, необходимых мобилизованным

Доктор Киселев дал несколько советов о том, как собрать аптечку, которая понадобится всем, кто был призван в рамках объявленной в России мобилизации. По словам реаниматолога, в первую очередь необходимо купить кровеостанавливающие жгуты и гемостатические салфетки. Также в аптечке должны быть обезболивающие препараты и лоперамид. Кроме того, могут понадобиться противовирусные препараты от ОРВИ и лекарственные средства на основе метамизола натрия.

Доктор упомянул, что многие мобилизованные покупают прокладки, которые применяются в качестве стелек. Но гораздо лучше приобрести мембранные носки. Киселев рекомендует мобилизованным запастись тампонами. Эти гигиенические средства, которые обычно используют женщины, можно использовать, подкладывая в раны. Но можно заменить это средство кровеостанавливающими таблетками.

Согласно данным издания «Ридус» в последнее время цены на некоторые предметы экипировки несколько снизились. Так, есть информация о том, что упала цена на туристические грелки и армейские каски.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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