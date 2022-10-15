Врач Киселев составил список медикаментов, необходимых мобилизованным

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
Доктор Киселев дал несколько советов о том, как собрать аптечку, которая понадобится всем, кто был призван в рамках объявленной в России мобилизации. По словам реаниматолога, в первую очередь необходимо купить кровеостанавливающие жгуты и гемостатические салфетки. Также в аптечке должны быть обезболивающие препараты и лоперамид. Кроме того, могут понадобиться противовирусные препараты от ОРВИ и лекарственные средства на основе метамизола натрия.
Доктор упомянул, что многие мобилизованные покупают прокладки, которые применяются в качестве стелек. Но гораздо лучше приобрести мембранные носки. Киселев рекомендует мобилизованным запастись тампонами. Эти гигиенические средства, которые обычно используют женщины, можно использовать, подкладывая в раны. Но можно заменить это средство кровеостанавливающими таблетками.
Согласно данным издания «Ридус» в последнее время цены на некоторые предметы экипировки несколько снизились. Так, есть информация о том, что упала цена на туристические грелки и армейские каски.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
46-летний житель Ярославля по имени Денис в первых числах сентября купил путевку в Турцию, куда планировал отправиться...Подробнее
Сотрудники бюджетных организаций жалуются на то, что им приходится делать выплаты в фонд поддержки специальной военной...Подробнее
Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...Подробнее
В турецком городе произошел взрыв на шахте, когда там находилось 110 рабочих. Об этом сообщает информационное агентство...Подробнее
Центральный банк России теперь имеет юридическое право принимать решение о позволении вывозить из государства денежную...Подробнее
На морской переправе, установленной между крымским полуостровом и Краснодарским краем, вечером 15 октября опять...Подробнее
На острове Атласова на севере курильской гряды в вулкане Алаид активизировались тектонические процессы. По данным...Подробнее
Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...Подробнее
Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...Подробнее
Комментировать