Военный комиссар Ярославской области рассказал, как работает бронь

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России
Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...Подробнее
Кто сможет избежать мобилизации, получив бронь, рассказал военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев.
Бронь от мобилизации действительно выдают своим сотрудникам некоторые компании, пишет 76.ru. Важно учитывать, что бронь предприятие может продлевать, но также может ее снять. При этом снять бронь может межведомственная комиссия по бронированию. Если бронь утверждена комиссией, то мобилизовать человека с бронью военкомат не может.
«Бронь предоставляется на определенное время. Решением межведомственной комиссии данная бронь может быть снята, а после этого гражданин призывается в установленном порядке по повестке. Пока человек находится на брони, призывная комиссия не имеет права призывать этого гражданина», - сообщил Гостев.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, чтобы усилить регулярные войска, которые проводят с 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Сейчас уже некоторые военные Донбасса заявляют, что в РФ следует провести еще несколько волн мобилизации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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