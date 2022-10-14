Началось извержение вулкана Алаид

Сегодня, 14:49

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Началось извержение вулкана Алаид
Фото из открытых источников

На острове Атласова на севере курильской гряды в вулкане Алаид активизировались тектонические процессы. По данным регионального отделения МЧС, из него произошел выброс газа, пара и пепла на высоту восемь километров над морем. Последовавший шлейф растянулся более чем на сто километров. Алаид представляет собой самый высокий действующий вулкан на Курильских островах (2339 метров). 

"Шлейф распространился на 145 км в восточном направлении. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", – сообщает ведомство.

Алаид расположен на расстоянии около 70 километров в юго-восточном направлении от полуострова Камчатка. Его активность по приводимым данным иногда длится по несколько месяцев, а пепел и пар выбрасываются на высоту до 15 километров над уровнем моря, тянущийся от них шлейф распространяется на расстояние в сотни километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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