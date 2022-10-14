Вечером 15 октября работа паромной переправы на Керченском проливе возобновилась

Сегодня, 10:39

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Вечером 15 октября работа паромной переправы на Керченском проливе возобновилась
Фото из открытых источников

На морской переправе, установленной между крымским полуостровом и Краснодарским краем, вечером 15 октября опять началась транспортировка. Об этом рассказали в государственном ведомстве, занимающимся вопросами морских и речных путей сообщения. 

Днем работа переправы была приостановлена в связи с возросшей скоростью ветра, которая в среднем составляла 15 м/с, а при порывах достигала 17 м/с. К вечеру штормовые явления утихли и работа морского транспорта возобновилась.

«С учетом погрузочных операций с 18:00 возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) - порт Кавказ, с 21:00 - возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) - порт Кавказ», – сообщил Росморречфлот. 

Днем о приостановке работы паромного транспорта уведомлял руководитель администрации города Керчь Святослав Брусаков. К вечеру скорость ветра в среднем состояла уже 9 м/с, поэтому движение морских судов возобновилось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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