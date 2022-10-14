Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России

46-летнего жителя Ярославля не выпустили за границу из-за частичной мобилизации
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Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может вручать им повестки.
После того как Сеть наполнили видео, в которых показано, что повестки начали раздавать в хостелах, на дорогах и даже в торговых центрах, россияне пытаются разобраться в том, насколько законны такие действия военкоматов и полиции.
В действующем законодательстве РФ указано, что повестку вручить могут только сотрудники военкомата, или работодатель. Раздавать повестки могут и работники аппарата усиления военного комиссариата.
Полицейские могут также раздавать повестки, но только если у них есть письменное разрешение от военкомата. При этом полицейские могут вручать повестки только определенным лицам, если ранее сотрудники военкомата не смогли застать этих граждан по месту прописки или работы.
Заполнять повестку ни правоохранители, ни военкомы при гражданине не имеют права. Поэтому вручать на улицах полицейские могут только повестки уже полностью заполненные и со всеми подписями и печатями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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