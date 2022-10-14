Центральный банк будет выдавать разрешения на вывоз денег стоимостью более 10 тысяч долларов

Вчера, 19:39

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Центральный банк будет выдавать разрешения на вывоз денег стоимостью более 10 тысяч долларов
Фото из открытых источников

Центральный банк России теперь имеет юридическое право принимать решение о позволении вывозить из государства денежную сумму стоимостью выше 10 тысяч долларов. Об этом сообщает учреждение в официальном заявлении. Это право банк получил согласен указу президента Владимира Путина, который размещен на портале, публикующем правовую информацию.

Еще в начале марта этого года президент издал указ, запрещавший вывозить из государства валюту на сумму выше 10 тысяч долларов. Теперь новым нормативным актом Центральный банк получил право выдавать разрешение на вывоз денег свыше этого размера стоимости. Соответствующие решения в каждом случае будут принимать согласно установленным банком нормам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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