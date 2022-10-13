46-летнего жителя Ярославля не выпустили за границу из-за частичной мобилизации

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46-летний житель Ярославля по имени Денис в первых числах сентября купил путевку в Турцию, куда планировал отправиться с женой и детьми. Однако из-за объявленной в России частичной мобилизации его не выпустили за границу, хотя ограничений в перемещении для военнообязанных в стране нет. К тому же, Денис, который отправлялся за границу всего лишь на неделю, заблаговременно приобрел обратный билет. Но в день вылета, 27 сентября, на пограничном контроле мужчине вручили уведомление об отказе в пересечении границы.
Денис взял в аэропорт договор с турагентством и чек, однако это не помогло: семью пропустили без проблем, а вот его попросили подождать. Вскоре мужчину завели в комнату для разговора и выдали запрет на выезд. Пограничники рассказали мужчине, что для выезда нужен документ из военкомата, где написано, что ему не запрещен выезд за пределы страны. В итоге Денис остался дома, а семья полетела на отдых. Вместе с Денисом за границу не пропустили еще нескольких мужчин, которые просто запланировали отдых. По словам жителя Ярославля, пограничники странно себя вели: юлили, перешептывались, дергались, ничего конкретного не говорили.
Если бы они сказали, на основании какого закона его не пропустили, то Денис бы понял. Мужчина также рассказал, что деньги, которые были потрачены на путевку, семья откладывала почти два года.
«Защищать Родину надо с соответствующим расположением духа, а когда тебя государство обязывает, я нахожу это просто подлостью», — заявил он.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова о том, что следует запретить выезд из России для состоящих на воинском учете мужчин. Так, Песков заявил, что эта инициатива не рассматривалась.
В свою очередь правительственный портал «Объясняем.рф» сообщает, что мужчины призывного возраста могут свободно выезжать за пределы региона проживания и за границу. Однако юристы, ссылаясь на федеральный закон «О мобилизационной подготовке», заявили, что выезд без разрешения военкоматов действительно воспрещается для находящихся в запасе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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