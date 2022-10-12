Депутат Швыткин массовую раздачу повесток у метро назвал законной

Зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что массовая раздача военкомами повесток у станций метро и в подъездах многоэтажек не идет вразрез с законодательством страны.

«В принципе это законно. Мы должны понимать, что по повестке раздают не призыв либо мобилизацию. Повестка дается для прихода в военный комиссариат», - прокомментировал он в беседе с «Лентой».

Швыткин добавил, что непосредственно в военкомате проверяют и решают, годен человек к службе или нет.

«Комиссия посмотрит, насколько соответствует здоровье, сколько детей, есть ли отсрочка, [на этом основании] дается мобилизационное предписание, где четко написано: во сколько, когда ему прибыть в военный комиссариат для мобилизации», — объяснил нюансы парламентарий.

Швыткин добавил, что в условиях мобилизации в стране повестки гражданам могут вручать не только работники военкоматов, но и сотрудники администрации, полиции, работодатель.

Ранее Сеть облетело снятое в Петербурге видео, на котором видно, как сотрудники военкоматов с утра пораньше поджидают мужчин в подъездах, когда те будут выходить из своих квартир, чтобы вручить им повестки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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