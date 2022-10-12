Политические власти России не считают «турецкий поток» заменой северному

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Политические власти России не считают, что газопровод «турецкий поток» заменит «северный поток». Об этом рассказал представитель администрации президента Дмитрий Песков изданию Известия. Его спросили, планируется ли заменить северный трубопровод южным.
«Так говорить нельзя. Это не профессионально так говорить, потому что разные мощности, - ответил он. - Хотя вчерашняя идея президента о создании в Турции хаба была достаточно живо и позитивно поддержана президентом Эрдоганом, но еще это предстоит проработать" – ответил Песков.
Он добавил, что предстоит провести переговоры и с потенциальными покупателями – государством южной Европы.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в связи с прорывом на нитках «северного потока» и прекращения через него транзита газа эти объемы планируется перевести на южное направление через «турецкий поток», сформировав здесь на границе с европейскими государствами крупный газовый хаб. Он отметил, что до сих пор через Турцию транзит газа осуществляется стабильно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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