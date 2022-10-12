В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных

Сегодня, 08:09

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В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных
Фото из открытых источников

В Башкирии жители начали жаловаться на то, что их вынуждают сдавать деньги для мобилизованных.

В частности, об этом рассказа жительница Илишевского района Лия Миранова. Она сообщила, что по 2 тыс. рублей требуют сдать в бухгалтерию работников филиала Башкиравтодора.

Она отметила, что сборы идут в Башкирии уже давно на нужды войск, которые были направлены на территорию Украины. Но если ранее каждый сдавал, когда мог и сколько мог, то сейчас требуют с каждого работника конкретную сумму и сдавать ее необходимо обязательно.

Женщина отметила, что 2 тыс. рублей для простого рабочего это большие деньги, сдав которые он может даже оставить свою семью без продуктов питания на несколько дней, или не сможет купить лекарства.

«Для простого рабочего это большие деньги, и не факт, что вообще деньги дойдут в нужное русло», — возмущается Лия Миранова.

При этом многих удивляет то, что при огромном бюджете, оборонное ведомство не может обеспечить мобилизованных элементарными вещами и гражданам приходится сейчас сбрасываться на то, чтобы купить им экипировку, средства защиты, лекарства и даже еду.

Как обычно в таких случаях в Башкиравтодоре заявили, что сбор исключительно добровольный и каждый сдает сколько может. Все собранные средства они обещают передать исключительно на нужды мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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