Сбербанк сократил количество представительств

Одно из самых крупных финансово-кредитных учреждений в России Сбербанк за последнее время заметно уменьшил количество своих отделений по стране. Об этом пишет издание «Коммерсант», которое приводит соответствующие статистические данные.

Сообщается, что за сентябрь текущего года учреждение закрыло более 500 своих отделений в разных регионах страны. Всего с начала года общее количество закрытых отделений составило 868. Издание отмечает, что на этом экономится около 20 миллиардов рублей.

С мая 2006 года за последний месяц Сбербанк закрыл наибольшее количество отделений. Про этом его представители отмечают, что в своей политике руководствуются интересами и требованиями пользователей, территориальный охват остается прежним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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