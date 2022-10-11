Заморозки по прогнозам ожидаются спустя несколько недель

В России наступление заморозков по прогнозам синоптиков ожидается в этом году несколько позже обычного. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Он отметил, что октябрь по температуре воздуха оказался теплее средних показателей на два – три градуса. Наступление осенней погоды в полной мере затягивается и прогнозируется на середину – конец месяца. Поэтому и наступление первых заморозков Тишковец относит ко времени спустя еще несколько недель.

«Пока нет погружения в глубокую осень, поэтому осенних заморозков на горизонте не видно, заморозки ожидаются только на почве. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть», – сказал он.

Однако в ряде российских регионов температура воздуха иногда в ночное время уже опускается ниже нуля, например, в Москве, где в течение дня она составляет в среднем около десяти градусов. Это заставляет чувствовать приближение зимней погоды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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