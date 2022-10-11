Заморозки по прогнозам ожидаются спустя несколько недель

Казахстанка рассказала, как в Астане принимают граждан России
После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где...Подробнее
В России наступление заморозков по прогнозам синоптиков ожидается в этом году несколько позже обычного. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец.
Он отметил, что октябрь по температуре воздуха оказался теплее средних показателей на два – три градуса. Наступление осенней погоды в полной мере затягивается и прогнозируется на середину – конец месяца. Поэтому и наступление первых заморозков Тишковец относит ко времени спустя еще несколько недель.
«Пока нет погружения в глубокую осень, поэтому осенних заморозков на горизонте не видно, заморозки ожидаются только на почве. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть», – сказал он.
Однако в ряде российских регионов температура воздуха иногда в ночное время уже опускается ниже нуля, например, в Москве, где в течение дня она составляет в среднем около десяти градусов. Это заставляет чувствовать приближение зимней погоды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где...Подробнее
После посещения острова Тайвань представителем политических властей США Нэнси Пелоси обострилась международная ситуация...Подробнее
В Ростове Великом повестки вручают далеко не всегда в руки призывников. Оказалось, что в городе часто повестки вручают...Подробнее
С начала мобилизации в России физлица сняли со счетов более 750 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь...Подробнее
Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы...Подробнее
В Петербурге накануне вечером две девушки пришли к зданию генерального консульства Украины с цветами в руках, где и...Подробнее
Немногочисленные россияне, которые еще имеют возможность попасть на территорию Финляндии, не смогут вернуться в РФ с...Подробнее
Как действовать тем, кого сотрудники военкомата не застали дома, рассказали на правительственном портале «Объясним.ру»....Подробнее
В России в 34 субъектах федерации отмечено превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали...Подробнее
Глава крымской республики Сергей Аксенов рассказал о прогнозируемых сроках полного восстановления функционирования...Подробнее
Комментировать