«Фонтанка»: Петербургских врачей с бронью от мобилизации сняли с рейса в Египет

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Врачи из Петербурга не смогли улететь за границу. Их с рейса на Египет сняли прямо в Пулково. Даже «официальная бронь от мобилизации из военкомата» не помогла в данной ситуации. Об этом сообщает местная газета «Фонтанка» со ссылкой на рассказ своей читательницы.
Женщина говорит, что 7 человек сняли с их рейса, еще 5 - с рейса на Анталью. При этом она обеспокоена тем, что в сложившейся ситуации купленные путевки попросту «сгорят».
«Нас с супругом вчера не выпустили в Египет. Сказали, что необходимы теперь еще и «справки» из военкомата на выезд за границу. Ситуация крайне неприятная, деньги за путевки, естественно, никто не возвращает», — рассказала собеседница издания.
Журналисты напомнили, что недавно медикам на Неве закрыли выезд за границу, в том числе в страны СНГ. При этом в Комздраве заявляют, что мера носит «рекомендательный характер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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