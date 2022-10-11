Власти Челябинской области подтвердили гибель пяти мобилизованных на СВО в Украине

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На территории Украины, где Россия проводит специальную военную операцию, уже погибли пятеро мобилизованных жителей Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, передает местный портал 74.RU.
Следует отметить, что это первое официальное подтверждение гибели резервистов от властей.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата», - приводит издание комментарий пресс-службы губернатора.
Семьям погибшим пообещали материальную помощь. В дополнение к федеральным выплатам по ускоренной процедуре будет выплачено по миллиону рублей.
Также будет оказываться психологическая и иная помощь.
Частичная мобилизация в России была объявлена три недели назад, с 21 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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