Какие товары скупают в архангельских военторгах

Мужчины, попадающие под частичную мобилизацию, отправляются в военторги. При этом местные власти заявляют что бойцы полностью обеспечены и самостоятельно приобретать экипировку или лекарства не нужно. К примеру, в Архангельске ежедневно проходят брифинги по теме частичной мобилизации. На одной из таких встреч ответственный секретарь призывной комиссии Владимир Ананьев заявил, что не надо покупать никакого обмундирования. Мобилизованные рассказывают о том, какие лекарства и вещи они берут с собой. По их словам, приходится покупать термобелье, трусы, носки, теплую одежду, берцы, тактические перчатки и даже тампоны Tampax. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что эти затраты возмещать никто не будет , так как военнослужащие обеспечены всем необходимым.

Чтобы закупить снаряжение, мобилизованные летают в разные города. Некоторые заказывают комплекты бронеплит и шлемов в Китае. Зачастую люди влезают в кредиты, закупаются. За комплекс — плитник, воротник, плечи, пояс, подсумки, хорошие бронеплиты — придется заплатить около 300 тысяч. Известно, что на качественные медицинские товары, турникеты и термобелье цены существенно подскочили. Термобелье сейчас тоже очень сложно купить. В целом одежда подорожала. Если раньше штаны с наколенниками можно было купить за 4–6 тысяч, то сейчас они стоят уже 12 тысяч.

Медицинские товары тоже раскупают очень быстро. Речь идет о таблетках, жгутах, шинах, турникетах и гемостатиках. Есть проблема со спальниками. Некоторым приходится заказывать пошив спальника, если есть на это время.

Между тем член комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Гурулев, задает вопрос: почему мобилизованных не можем нормально обуть и одеть? Он упоминает, что ежегодно в рамках бюджета РФ на Минобороны выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей материально-техническое обеспечение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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