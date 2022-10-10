В Санкт-Петербурге снижаются цены за аренду жилья

Сегодня, 21:04

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В Санкт-Петербурге снижаются цены за аренду жилья
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге эксперты отмечают изменение ситуации на рынке аренды жилья, которое они связывают с мобилизацией. В последнее время стоимость арендной платы стала снижаться. Предложение со стороны бизнеса сохраняется в целом в прежних объемах, а спрос со стороны граждан заметно сократил свои объемы. Следствием этого стало падение цены за аренду.

«В Петербурге самих арендаторов стало меньше, и арендодатели снижают цены: лучше заработать какие-то деньги, чем не заработать ничего. Этим активно пользуются арендаторы», – сказал представитель гильдии риелторов Игорь Горский.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время именно съемщики жилья будут продолжать сильно влиять на ситуацию на рынке, которая по их мнению подвергнется еще более сильным изменениям. Сообщается, что соответствующие бизнес-центры города получают все меньше запросов от арендаторов. Поэтому тенденция по снижению цен сохраняется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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