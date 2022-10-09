В Роспотребнадзоре рассказали о снижении общего уровня заболеваемости коронавирусом

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В России в 34 субъектах федерации отмечено превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре после подведения итогов по собранной информации за последнюю неделю в ходе совещания главы ведомства с представителями его региональных учреждений. Одновременно фиксируется снижение общего количества новых выявленных случаев в целом по стране.
"Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах. При этом тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд", – сказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве указали, что на прошлой неделе по сравнению с предшествовавшей уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 39,3 %. Еще раньше представители Роспотребнадзора отметили, что общее количество новых выявленных случаев за сутки в последнее время соответствует аналогичным показателям начала августа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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