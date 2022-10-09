Жители Ростова Великого пожаловались, что повестки вручают посторонним людям

Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским
Мобилизация подтолкнула многих россиян к тому, чтобы покинуть страну, несмотря на осуждение сограждан. Те, кто...Подробнее
В Ростове Великом повестки вручают далеко не всегда в руки призывников.
Оказалось, что в городе часто повестки вручают посторонним людям, чтобы они уже передавали их мобилизованным. Об этом пишет 76.ru.
Так, есть случаи, когда за повестки заставляют расписываться даже не тех, кого военкомат хочет отправить на фронт, а соседи. Со слов одной из жительниц Ростова Великого, за ее знакомого в повестке расписалась соседка, а повестку еще одного друга получил его отчим.
Ситуацию прокомментировал военный юрист. Он объяснил, что так повестки не могут вручаться и если в повестке расписался не мобилизованный, то никакой ответственности за неявку в военкомат нет. В суде можно доказать, что военнообязанный был уведомлен ненадлежащим образом.
То есть, мобилизовать и отправить на фронт могут только тех, кого найдут представители военкомата и вручат им повестку под роспись.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация подтолкнула многих россиян к тому, чтобы покинуть страну, несмотря на осуждение сограждан. Те, кто...Подробнее
Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска. Мужчина переехал в...Подробнее
Из-за мобилизации пограничники не выпустили на отдых в Турцию 31-летнего жителя Ярославля. Мужчина рассказал, что...Подробнее
Юрист из Перми Магомед Кантаев ответил на ряд вопросов, касающихся частичной мобилизации, объявленной в России 21...Подробнее
Категорию годности военнообязанного можно узнать, заглянув в его военный билет. Дмитрий Кашка, медицинский юрист,...Подробнее
Украина готовила давно взрыв на Крымском мосту. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец». О том, что Крымский мост...Подробнее
В Ярославской области будут мобилизовать медиков для отправки на фронт. Об этом рассказал военный комиссар Игорь...Подробнее
Параатлет и блогер Дмитрий Игнатов сообщил о том, что даже ему, человеку с инвалидностью, пришла повестка из военкомата...Подробнее
В Казахстан с 21 сентября выехали тысячи россиян, чтобы избежать мобилизации. Не всем удается сразу же легко устроить...Подробнее
Еще один военкомат подожгли в России минувшей ночью. Как сообщает UFA1.RU, поджог был в военкомате в селе Архангельском...Подробнее
Комментировать