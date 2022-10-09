Жители Ростова Великого пожаловались, что повестки вручают посторонним людям

В Ростове Великом повестки вручают далеко не всегда в руки призывников.

Оказалось, что в городе часто повестки вручают посторонним людям, чтобы они уже передавали их мобилизованным. Об этом пишет 76.ru.

Так, есть случаи, когда за повестки заставляют расписываться даже не тех, кого военкомат хочет отправить на фронт, а соседи. Со слов одной из жительниц Ростова Великого, за ее знакомого в повестке расписалась соседка, а повестку еще одного друга получил его отчим.

Ситуацию прокомментировал военный юрист. Он объяснил, что так повестки не могут вручаться и если в повестке расписался не мобилизованный, то никакой ответственности за неявку в военкомат нет. В суде можно доказать, что военнообязанный был уведомлен ненадлежащим образом.

То есть, мобилизовать и отправить на фронт могут только тех, кого найдут представители военкомата и вручат им повестку под роспись.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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