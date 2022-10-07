Ярославца не выпустили за границу, несмотря на бронь от предприятия из-за мобилизации

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Из-за мобилизации пограничники не выпустили на отдых в Турцию 31-летнего жителя Ярославля.
Мужчина рассказал, что приобрел путевку еще 12 сентября и планировал отдохнуть в Турции с женой Анастасией на годовщину свадьбы, пишет 76.ru.
После того как президент Владимир Путин объявил мобилизацию, мужчина обратился в турагентство, где его заверили, что никаких проблем не будет и всех туристов выпускают. К тому же у него есть бронь на предприятии.
Жена Дмитрия отметила, что ознакомилась с постом в соцсети председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором указано, что справки о брони с собой для пересечения границы брать не нужно. Поэтому документ этот они с собой не взяли.
Но в аэропорту Внуково Дмитрия не выпустили за границу, сказали, что необходим документ от предприятия. Супруги попросили родителей сфотографировать справку от предприятия и выслать им фотографию. Они смогли в аэропорту ее распечатать, но пограничники все равно не выпустили Дмитрия.
В итоге пара никуда не полетела. Анастасия и Дмитрий написали заявление на возврат стоимости тура. Но в турагентстве сказали, что нет никаких гарантий, что деньги вернут.
Дмитрий и Анастасия улетели из Внуково в Петербург, чтобы там провести несколько дней вместо Турции. Но настроение уже было испорчено. Они решили обратиться в прокуратуру и ФСБ, а также в федеральный отдел Ростуризма, чтобы вернуть потраченные на тур средства и наказать тех, кто сорвал им отдых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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