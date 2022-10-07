Юрист из Перми рассказал о том, подлежат ли мобилизации осужденные

Юрист из Перми Магомед Кантаев ответил на ряд вопросов, касающихся частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. Многие граждане спрашивают: могут ли осужденные поехать на СВО по мобилизации или заключить контракт добровольно?

Отвечая на этот вопрос, юрист предлагает обратиться к пункту 4 статьи 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Как отмечено в федеральном законе, «призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления». Нормами УИК РФ не предусмотрен призыв по мобилизации как основание освобождения от отбывания наказания либо альтернатива отбыванию наказания, подчеркнул Кантаев. Юрист также отмечает, что осужденный освобождается от призыва на срочную службу, о чем написано в пункте 3 статьи 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Не подлежат призыву граждане:

Отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы.

Имеющие неснятую или непогашенную судимость.

В отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд.

Кантаев также упомянул, что если каким-то образом заключенный попадет в зону проведения спецоперации, освободить его от наказания нельзя. Заключенного могут освободить, если он отбыл назначенный судом срок, а также если приговор отменен в связи с прекращением делопроизводства. Также заключенный может получить условно-досрочное освобождение или ему заменят часть наказания более мягким видом наказания.

Заключенного могут помиловать или амнистировать. Заключенный подлежит освобождению из-за инвалидности или тяжелой болезни. То есть, к выполнению спецоперации могут быть привлечены заключенные, которые были освобождены от несения наказания по вышеуказанным причинам. Отвечая на вопрос об отсутствии военного билета мобилизованного осужденного, который вышел из тюрьмы, юрист заявил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане, пребывающие в запасе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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