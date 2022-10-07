«Не помогают они»: Ветеран МВД Арутюнов развенчал миф о гигиенических тампонах на СВО

Ветеран МВД Александр Арутюнов, он же блогер Razvedos, указал на самое распространенное заблуждение среди граждан, попавших под частичную мобилизацию.

В связи с появлением в сети некоторых роликов с советами по формированию аптечки, многие поспешили закупиться женскими гигиеническими тампонами, решив, что они помогают при пулевых или осколочных ранениях. Арутюнов заявляет, что человек, который решил донести эту информацию до общественности, «какой-то [нецензурное выражение]», передает «ЦарьГрад».

Ветеран МВД утверждает, что женские средства гигиены на СВО бесполезны.

«Вот это самое частое заблуждение, что тампоны помогают остановить кровотечение. Не помогают они», - заверил Razvedos.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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