Три истории уральцев, которых мобилизовали по ошибке

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Три истории уральцев, которых мобилизовали по ошибке
Фото из открытых источников

Своими историями поделились с изданием e1.ru уральцы, которых мобилизовали по ошибке.

Исходя из данных, которые есть в открытых источниках, в Свердловской области более 100 человек мобилизовали ошибочно. Но часть из них уже вернули домой. И помогли им в этом общественники, в том числе из ОНФ.

Так, житель Тавды был мобилизован и его уже отправили на подготовку, несмотря на то, что в 2019 году он получил травму, после которой перенес трепанацию черепа, а в лобной части головы ему установили пластину. Родственники мужчины обратились к общественникам и смогли добиться того, чтобы его вернули домой.

Удалось добиться жене 44-летнего Виталия Жирякова, чтобы ее мужа тоже не отправляли на фронт. У них в семье 10-летняя дочь с тяжелой формой ДЦП. При этом как раз муж ухаживал за девочкой, а ее мать работает.

Вернули домой и 38-летнего многодетного отца из Артемовска. Его  родные обратились к мэру города и объяснили, что мужчина воспитывает 4 детей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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