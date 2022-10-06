Военный комиссар Ярославской области рассказал СМИ, каких врачей будут мобилизовать

В Ярославской области будут мобилизовать медиков для отправки на фронт. Об этом рассказал военный комиссар Игорь Гостев, пишет 76.RU.

Он сообщил, что в зону проведения «военной спецоперации» отправят не только военнообязанных врачей, но и медиков среднего персонала.

«Нам нужны определенные специалисты и медики среднего персонала. Это санитарные инструкторы, медбратья и фельдшеры», - сказал Гостев.

По его словам, пока будут мобилизовать только мужчин. Они будут призваны как военнослужащие, поскольку имеют воинское звание.

Стоит отметить, что на фоне мобилизации на сервисах по поиску работы выросло число вакансий для медработников. Аналитики отмечают, что сейчас поликлиники и другие медучреждения чаще соглашаются взять на работу работников без опыта.

Специалисты уже волнуются по поводу того, как это скажется на качестве медицинских услуг для гражданского населения. Поскольку и до мобилизации наблюдались проблемы с нехваткой медперсонала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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