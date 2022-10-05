«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами
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На Урале мобилизовали работника одного из заводов, когда он был на рабочем месте.
Сергей работает оператором доменных печей, рассказывает E1.ru. Военкомат же посчитал, что от него будет больше пользы в окопах и направил мужчине повестку прямо на работу.
Как рассказал уралец, о том, что на его имя пришла повестка, ему сообщил мастер. Мужчина признает, предпочел бы не отправляться на фронт. Но решил не бегать от военкомата. Ему сложно принять то, что придется расстаться с мирной жизнью и отправиться в зону боевых действий. Но старается держать себя в руках.
Издание опубликовало историю одного уральца, которого мобилизовали с завода. Сергей – оператор доменных печей. Он утверждает, что не стал скрываться от военкомата, когда ему пришла повестка. Однако он долго не мог принять ситуацию, чтобы не волновались лишний раз его родные.
«Когда вспоминаю о семье, то эмоции берут свое. Так что стараюсь держать себя в руках. И больше думать уже о том, как здесь себя вести. Чтобы они там спали спокойно», - рассказал уралец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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