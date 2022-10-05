Зауральцам с проблемами со здоровьем советуют идти в военкомат России

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Что делать тем, у кого есть проблемы со здоровьем, но об этом не знают в военкомате, рассказал начальник центра военно-учебной экспертизы Сергей Дик.
По его словам, все военнообязанные, находясь в запасе обязаны в течение двух недель уведомлять военкоматы об изменениях семейного положения, здоровья, места работы, места жительства. Поэтому он напоминает, что все мужчины и военнообязанные женщины должны идти в военкомат не дожидаясь повестки.
«Если человек имеет серьезное заболевание или стал инвалидом с того времени, как проходил срочную службу, эти сведения он обязан сообщить в комиссариат. Все меняется, здоровье тоже меняется», - сказал Дик.
Он добавил, что пройти военно-медицинскую комиссию сейчас мобилизованные могут, если для этого есть основания. Но военкомат не будет менять категорию годности только потому, что мобилизованный заявляет о головных болях или ухудшении зрения. Решать, может ли отправляться на фронт мобилизованный, будут специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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