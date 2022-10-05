Правительственный портал ответил, могут ли мобилизованному в РФ поменять специальность

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Мобилизация в РФ продолжается и сейчас, как оказалось, на фронт можно уехать, даже если военно-учетная специальность, полученная ранее, не востребована.
Все объясняется тем, что военкомат может изменить военно-учетную специальность (ВУС) мобилизованному, пишет E1.RU.
В начале мобилизации самыми востребованными ВУС называли стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков. Если в запасе в регионе нет военнообязанных с такими ВУС, а план по набору выполнять нужно, военкоматы могут изменить ВУС. Об этом рассказал правительственный портал «Объясняем.рф». Чтобы это сделать, военкомат отправит военнообязанного на переподготовку. И в некоторых случаях она может длиться лишь несколько дней.
Также ВУС могут изменить на основании ранее полученной гражданской специальности и имеющегося образования.
«Номер военно-учетной специальности при первоначальной постановке на воинский учет указывается в военном билете. При изменении ВУС номер новой специальности записывается в следующей графе после заполненной. Смена ВУС может быть произведена, если вы получили соответствующее образование или специальность, соответствующую новой ВУС», - объяснили эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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