Военный комиссар рассказал о сроках частичной мобилизации

Как долго будет длиться мобилизация, рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Он сообщил, что в регионе мобилизация идет по графику, пишет URA.RU.

По его словам, мобилизация еще не закончилась и людей продолжают отправлять из региона на фронт.

«Мобилизация продолжается, она не завершена. Она была объявлена 21 сентября, сейчас она продолжается. Поэтому люди будут поставляться с определенным графиком», - сказал Зарипов.

Он подчеркнул, что лица, которые скрываются от мобилизации или не приходят по повестке будут отвечать по закону. По его словам, повестки могут раздавать руководители организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности по поручению военкомата.

Стоит отметить, что повестка вручается лично в руки мобилизованному. Зная об этом, немало мужчин скрываются от призыва, не берут повестки и не приходят в военкоматы. Они выезжают в другие регионы к друзьям, знакомым и дальним родственникам. Выезжают также и за границу, чтобы не попасть на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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