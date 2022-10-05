Военный комиссар рассказал о сроках частичной мобилизации

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами
Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...Подробнее
Как долго будет длиться мобилизация, рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Он сообщил, что в регионе мобилизация идет по графику, пишет URA.RU.
По его словам, мобилизация еще не закончилась и людей продолжают отправлять из региона на фронт.
«Мобилизация продолжается, она не завершена. Она была объявлена 21 сентября, сейчас она продолжается. Поэтому люди будут поставляться с определенным графиком», - сказал Зарипов.
Он подчеркнул, что лица, которые скрываются от мобилизации или не приходят по повестке будут отвечать по закону. По его словам, повестки могут раздавать руководители организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности по поручению военкомата.
Стоит отметить, что повестка вручается лично в руки мобилизованному. Зная об этом, немало мужчин скрываются от призыва, не берут повестки и не приходят в военкоматы. Они выезжают в другие регионы к друзьям, знакомым и дальним родственникам. Выезжают также и за границу, чтобы не попасть на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...Подробнее
Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...Подробнее
В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...Подробнее
В Екатеринбурге призванных по мобилизации не отправляют в учебный центр. Житель города Александр получил повестку 30...Подробнее
Ситуация в районе Авдеевки под Донецком остается очень сложной и там продолжаются тяжелые бои. Об этом пишет издание...Подробнее
Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сказал, что в регионе выявлено около 20 случаев уклонения от...Подробнее
В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...Подробнее
В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника. Мужчину мобилизовали, но, к счастью...Подробнее
Военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе мобилизовали первых медиков и пока это только...Подробнее
В Екатеринбурге слышны звуки стрельбы и взрывов. Об этом рассказывают читатели издания E1.RU. Информация о звуках...Подробнее
Комментировать