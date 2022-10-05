В Челябинской области мобилизуют медиков

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Военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе мобилизовали первых медиков и пока это только несколько специалистов. По словам военкома, мобилизованы два или три врача. Максуров также сообщил, что военкомат взаимодействует с Министерством здравоохранения. Военком также заявил, что привлекаться ценные и узкие сотрудники не будут, даже если они подлежат частичной мобилизации.
Известно, что региональный Минздрав предоставил список личного состава, который при разнарядке призовут прежде всего и оформят в Вооруженные силы РФ. То есть, медиков будут призывать с учетом интересов гражданского населения. Пока мобилизуют фельдшеров, но при возникновении необходимости медицинские батальоны будут доукомплектованы хирургами и терапевтами, добавил Максуров. Он также сказал, что в Челябинской области задачи мобилизации выполнены уже на 70%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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