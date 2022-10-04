Военком Андрей Максуров прокомментировал смерть мобилизованного в Елани

Военком Челябинской области Андрей Максуров дал свой комментарий журналисту информационного сетевого издания 74.ru относительно кончины призывника, прибывшего по частичной мобилизации из Аргаяшского района.

44-летний Денис Козлов умер дома. Это произошло спустя несколько дней после того, как мужчину отправили в учебный центр города Елани. Близкие резервиста говорят о том, что его комиссовали по состоянию здоровья. Однако никакого подтверждения родственникам не выдали. Челябинский военный комиссар дал ответ на вопрос корреспондента издания о том, осуществлялся ли на базе военкомата медицинский осмотр перед отправкой.

«Фельдшер был, жалоб на здоровье у призывника не было, — заявил военком Андрей Максуров репортеру новостного портала. — Я не имею никаких точных данных о том, от чего скончался данный мобилизованный — от выпивки, от драки или не от драки. Этим происшествием уже занимаются органы правопорядка».

Похороны 44-летнего Дениса Козлова состоялись в понедельник, 3 октября. В этот день двоюродный брат покойного призывника объяснил, что причиной несчастного случая могла стать драка в Елани. Мужчины подрались из-за званий.

Журналист съездил в деревню, из которой мобилизовали Дениса Козлова. Его семья рассказала, что он не должен был попасть на службу из-за состояния здоровья.

Военком сегодня заявил, что мобилизованных будут на базе военкомата осматривать узкие специалисты — окулисты, хирурги, невропатологи. Но для этого получивший повестку должен заявить о своих проблемах со здоровьем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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